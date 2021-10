Napoli, focolaio in una scuola di Qualiano: si ritorna alla DaD

In una scuola di Qualiano nella periferia napoletana è scoppiato un focolaio. Gli studenti tornano in DaD per una settimana.

Sono ore critiche queste per la Regione Campania dove, solo nelle ultime ore, sono stati registrati 206 nuovi casi segnando + 48 rispetto al giorno precedente. Una delle aree registrate da questo aumento è stato il comune di Qualiano nella periferia di Napoli.

Nella cittadina è stato rilevato un focolaio che ha portato alla chiusura della scuola Di Giacomo – Santa Chiara. Per circa una settimana gli studenti torneranno a studiare in didattica a distanza.

Focolaio scuola Qualiano, la durata dell’ordinanza

Stando a quanto riporta Fanpage, la dirigente Angela Carandente Sicca ha firmato un’ordinanza che entrerà in vigore già dalla giornata di martedì 19 ottobre e durerà fino all’inizio della prossima settimana con le lezioni che riprenderanno il prossimo 25 ottobre.

A rimanere chiuso fino a venerdì 22 ottobre sarà anche l’asilo. Continueranno ad andare a lezione regolarmente gli studenti diversamente abili.

Focolaio scuola Qualiano, De Luca: “Il 99% era figlio di genitori non vaccinati”

A commentare la notizia dell’istituto scolastico campano il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che, durante una sua visita alla città della Scienza – riporta Quotidiano.net – ha affermato: “Mi è arrivato un messaggio che mi ha fatto arrabbiare: in una scuola di Qualiano abbiamo una ventina di bambini positivi oltre a sette docenti positivi.

Dopo il tracciamento dei contatti abbiamo visto che per il 99% sono figli di genitori non vaccinati. Non ho parole per esprimere il mio disprezzo per chi non ha rispetto neanche per i propri figli, non so per quale valutazione idiota”.

Focolaio scuola Qualiano, il bollettino delle vaccinazioni

Nel frattempo secondo il bollettino delle vaccinazioni aggiornato alle ore 16.30 del 19 ottobre 2021 diffuso dalla Regione Campania attraverso i canali ufficiali, le vaccinazioni totali effettuate sono state 8.045.940 di cui 4.238.150 cittadini campani hanno ricevuto la prima dose, mentre sono stati 3.715.822 a ricevere la seconda dose.

Infine hanno ricevuto la terza dose 91.968 persone.