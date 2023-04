Napoli, fugge all'alt e poi aggredisce i poliziotti: arrestato

Momenti concitati e sirene spiegate nelle strade di Napoli, dove un uomo fugge all’alt e poi aggredisce i poliziotti ma viene arrestato. Un 43enne che aveva eluso un posto di blocco viene inseguito a raggiunto in via Marghieri dagli agenti del commissariato San Giovanni-Barra che dopo l’accaduto nel corso di un servizio di controllo hanno diramato una nota stampa.

Fugge all’alt e poi aggredisce i poliziotti

Mentre transitavano in corso IV Novembre i poliziotti hanno intimato l’alt ad un’auto con a bordo un uomo “ma quest’ultimo, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt”. A quel punto è scattato un inseguimento durante il quale il conducente “ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale danneggiando altre vetture in sosta fino a quando, giunto in corso Bruno Buozzi, è sceso dall’autoveicolo nel tentativo di proseguire la fuga a piedi”. Ed è stato proprio in quegli attimi che gli agenti lo hanno raggiunto ma l’uomo “si è scagliato contro di loro aggredendoli e tentando di sottrarre l’arma d’ordinanza ad uno di essi per darsi nuovamente alla fuga ma, dopo una colluttazione, è stato definitivamente bloccato in via Marghieri”.

L’auto della fuga era stata appena rubata

A quel punto i poliziotti hanno accertato che l’auto del fuggitivo era stata rubata in via delle Repubbliche marinare. L’uomo, un 43enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per tentata rapina aggravata, ricettazione, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.