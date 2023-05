Napoli, furto in una concessionaria durante i festeggiamenti

Napoli, furto in una concessionaria durante i festeggiamenti

Napoli, furto in una concessionaria durante i festeggiamenti

Criminali in azione a Napoli: mentre la città festeggia, maxi furto in una concessionaria

Criminali in azione a Napoli. Purtroppo la festa partenopea per lo scudetto vinto dalla formazione azzurra, che s’è spostata in più angoli d’Italia e del mondo, rischia di sporcarsi a causa di un brutto episodio che s’è verificato nella notte.

Criminali in azione a Napoli: mentre la città festeggia, maxi furto in una concessionaria

Una concessionaria Honda di via Nuova Poggioreale, nel centro cittadino, è stata presa di mira da alcuni ladri che l’hanno saccheggiata con una tecnica chiamata “spaccata”.

Mentre migliaia e migliaia di tifosi invadevano le strade principali della città per festeggiare la conquista del Tricolore, almeno sei criminali, con volto coperto, hanno prima infranto la vetrina della concessionaria, facendo retromarcia con un furgone, e poi hanno rubato due motociclette.

La scena è stata ripresa da alcuni residenti che, armati di cellulare, sentito l’allarme dell’attività si sono affacciati alle finestre. I danni, secondo una prima stima, ammonterebbero a circa diecimila euro, se non di più.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini. Le due motociclette rubate sono state recuperate già nella notte, grazie al dispositivo gps installato su uno dei due mezzi. Utile, nella ricostruzione dei fatti, anche le immagini del furto riprese dalle telecamere e dai cellulari.