Napoli, i genitori vestono il bambino come Matteo Messina Denaro

Napoli, i genitori vestono il bambino come Matteo Messina Denaro

Napoli, i genitori vestono il bambino come Matteo Messina Denaro

A Napoli, due genitori hanno deciso di vestire il proprio figlio come il boss Matteo Messina Denaro e hanno condiviso il video su TikTok.

Due genitori di Napoli hanno condiviso un video su TikTok in cui hanno mostrato il proprio figlio vestito come il boss Matteo Messina Denaro.

Napoli, i genitori vestono il bambino come Matteo Messina Denaro

Negli ultimi giorni si è parlato molto di quello che è stato definito il “Messina Denaro Style“, che sta facendo molto discutere. Alcuni commercianti hanno deciso di mettere in vendita delle copie del famoso montone indossato dal boss il giorno della sua cattura. Su TikTok è comparso un video in cui viene mostrato un bambino che è stato vestito dai genitori proprio come Matteo Messina Denaro. Un fatto che è stato denunciato da Francesco Emilio-Borrelli, deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, che ha postato il breve filmato sul suo profilo Facebook.

Il video su TikTok

Un video pubblicato su TikTok sta facendo discutere. L’audio in sottofondo è quello di uno dei servizi del telegiornale che avevano annunciato la notizia del blitz alla clinica La Maddalena, il 16 gennaio scorso. Nelle immagini si vede un bambino vestito come Matteo Messina Denaro, che cammina insieme ai suoi genitori. “Ma è normale che anche i bimbi devono essere coinvolti in questa pagliacciata della celebrazione di un mafioso assassino?” si chiede Francesco Emilio-Borrelli.

Un video che è finito al centro della polemica, proprio come la decisione di alcuni venditori nel napoletano che hanno pubblicizzato sui social la vendita del montone simile a quello indossato dal boss.