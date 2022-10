Napoli, i Nas chiudono la pizzeria che nel 1889 ha inventato la pizza Margherita

I Nas hanno chiuso a Napoli la storica e antica pizzeria che, come vuole la tradizione, ha inventato la pizza Margherita nel 1889.

L’Antica Pizzeria Brandi sorge nel cuore di Chiaia, a Napoli. Secondo la tradizione, il locale frequentato da vip e turisti ha inventato la pizza Margherita nel 1889, come testimoniato anche dalla targa affissa all’interno del ristorante. Eppure, nella giornata di giovedì 20 ottobre, proprio l’Antica Pizzeria Brandi è stata chiusa. I Nas e l’Asl, infatti, hanno imposto lo stop all’attività per carenze igienico-sanitarie dopo aver effettuato un’ispezione che ha constatato che tutte le indicazioni fornite durante un precedente controllo effettuato due mesi prima non erano state adempiute.

Il locale, noto per essere la “più antica pizzeria del mondo” aperta nel 1760 e attualmente gestito da Eduardo Pagnani, ha diramato un sintetico avviso per i clienti asserendo sui social di essere chiuso per “manutenzione straordinaria”.

Intanto, il titolare ha segnalato che a breve verrà diffuso un comunicato del suo avvocato e spera di poter riaprire in tempi rapidi. Il problema, ha detto, sarebbe stato causato da un’infiltrazione d’acqua, da alcune mattonelle rotte e dalla mancata messa a norma del bidone per la raccolta differenziata del vetro.

Danno d’immagine

Sulla questione, è intervenuto il presidente dell’Associazione Verace Pizza Napoletana, Antonio Pace, che ha dichiarato:”Il provvedimento non colpisce solo Brandi, ma la storia della Margherita e di un intero sistema che gira intorno alla pizza e che è reduce da tre anni di sofferenza, prima per la pandemia e poi per il caro bollette – e ha precisato –. Non conosco nel merito le inadempienze contestate ma mi sembra una misura severa.

Penso che si potesse essere meno energici e concedere un po’ di tempo in più per mettersi in regola”.

Il presidente dell’associazione, quindi, ha sottolineato il danno d’immagine che si potrebbe abbattere sull’intera categoria. Ha, infatti, spiegato: “Si tratta di un provvedimento che farà il giro del mondo. Non avrebbe fatto notizia se avesse riguardato un locale qualunque, ma qui siamo di fronte alla storia della pizza che ha in Brandi un testimonial d’eccezione. Nelle prossime settimane sono atteso in Canada e Giappone e non mi meraviglierei se il clamore fosse arrivato anche laggiù…”.