Napoli, i possibili risultati per la vittoria dello Scudetto

Nonostante ormai fosse tutto pronto per la festa, il Napoli non è riuscito a vincere lo Scudetto la scorsa domenica. Il pareggio allo scadere dell’attaccante della Salernitana Dià ha ricacciato in gola il grido di gioia di migliaia di tifosi azzurri, ma i partenopei non dovranno aspettare molto per avere l’ufficialità della vittoria della Serie A.

Napoli, arriva oggi la vittoria dello scudetto? Le combinazioni dei risultati

Ormai è rimasta solo la Lazio tra il Napoli e la vittoria della Serie A 2022/23. Una resistenza, per la verità, nemmeno troppo convinta, ma i biancocelsti di Maurizio Sarri sono effettivamente l’unico altri undici che ancora non ha perso il campionato matematicamente. Le cose potrebbero cambiare già da questa sera, quando la squadra della Capitale affronterà il Sassuolo allo stadio Olimpico. Se i neroverdi faranno almeno un punto, il Napoli sarà campione d’Italia già da oggi.

La partita contro l’Udinese

Ma se vincesse la Lazio, cosa accadrebbe? Beh, anche in questo caso, i problemi per gli azzurri sarebbero relativi. Per vincere lo Scudetto, infatti, al Napoli, infatti, basterebbe pareggiare contro l’Udinese nella partita in programma domani sera. E se è vero che i punti di fine campionato sono sempre i più difficili da ottenere, come aveva dichiarato qualche giorno fa Spalletti, sembra complicato pensare ad una sconfitta della corazzata Napoli alla Dacia Arena.