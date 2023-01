Home > Askanews > Napoli in festa, ma guai a parlare di scudetto Napoli in festa, ma guai a parlare di scudetto

Milano, 30 gen. (askanews) – La città è in festa. Dopo la vittoria in casa contro la Roma, il Napoli consolida sempre più il primato in testa alla serie A di calcio. I napoletani al momento festeggiano solo l’ultima vittoria e la testa della classifica, con la seconda tenuta a distanza di 13 punti. Fuori dallo stadio di scudetto non si parla. E nemmeno tra i vicoli del centro e nei santuari dedicati a Diego Armando Maradona, artefice dell’ultimo scudetto degli azzurri. “Non si vince da parecchio e dobbiamo battere tutte le squadra d’Italia. Questo è l’obiettivo del Napoli”, dice un napoletano. “Siamo scaramantici e quindi ancora no”, dice una tifosa.

Milano, 30 gen. (askanews) - La città è in festa. Dopo la vittoria in casa contro la Roma, il Napoli consolida sempre più il primato in testa alla serie A di calcio. I napoletani al momento festeggiano solo l'ultima vittoria e la testa della classifica, con la seconda tenuta a distanza di 13 pu...