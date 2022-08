Napoli, in sei sullo scooter per le vie di Scampia

Ancora un fatto increscioso e soprattutto pericoloso che arriva dal quartiere alla periferia nord-est di Napoli, sei giovani a zonzo sullo scooter

Assurdo a Napoli, dove in sei vengono ripresi (o si fanno riprendere) in sella ad uno scooter per le vie di Scampia. L’ennesima video denuncia è stata postata su TikTok e viene inviata al consigliere regionale Borrelli. Perché denuncia? Giova ricordarlo: perché non si tratta di innocue “chaellenge”, ma di episodi che testimoniano lo spregio delle regole e soprattutto del pericolo, dato che sei persone in piramide umana su uno scooter non sono certo icona di sicurezza stradale.

E stavolta, dopo un altro clamoroso video che invece vedeva due persone su uno scooter ma una delle quali aveva un altro scooter in grembo sul sellino, alcuni giovani del quartiere partenopeo di Scampia hanno deciso di esagerare e sul mezzo a due ruote ci si sono messi addirittura in sei. Sei e tutti rigorosamente senza casco. Il video è stato condiviso sui social ed è stato rilanciato dal consigliere dei Verdi in Regione, Francesco Emilio Borrelli.

Consigliere che a sua volta lo aveva ricevuto sulla sua pagina Facebook a mo’ di segnalazione da parte di un cittadino: “Salve consigliere, guardi questo video realizzato a Scampia. Non si riesce nemmeno a contare bene in quanti sono sullo scooter senza casco, uno addosso all’altro. Che vergogna”. E ancora: scorrendo i suoi social, si ha una “sconfortante panoramica di episodi e comportamenti spesso solo incivili e maleducati, ma che non di rado costituiscono veri e propri illeciti o reati“.