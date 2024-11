Napoli, incendio in un'attività ricettiva in centro: morta una donna

Napoli, 29 nov. (askanews) – Nelle immagini, l’intervento dei vigili del fuoco in centro a Napoli per un incendio in un’attività ricettiva al settimo piano di un edificio.

Le squadre, al lavoro dalle 4.30 del mattino in piazza Municipio, hanno rinvenuto il corpo senza vita di una donna.