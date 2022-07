Napoli, incendio sulle colline tra Fuorigrotta e Posillipo

Incendio a Napoli tra i quartieri di Fuorigrotta e Posipillo: le fiamme hanno quasi raggiunto le case, e non si conosce ancora il motivo dell'innesco.

Paura a Napoli nelle prime ore del mattino: un incendio ha divampato tra le colline di Fuorigrotta e Posillipo, avvicinandosi molto alla zona abitata.

Incendio a Napoli nella zona tra Fuorigrotta e Posillipo

Paura a Napoli nelle prime ore di questa mattina, martedì 5 luglio.

Le colline che si innalzano tra i quartieri di Fuorigrotta e Posillipo, infatti, sono state scenario di un violento incendio, che si è sviluppato nell’area boschiva della collina che sorge alle spalle di piazzale Tecchio e della stazione della Linea 2 della metropolitana di Napoli Campi Flegrei.

Il fumo e le fiamme sono arrivati molto vicini alle case che sorgono sia nel quartiere collinare che ai suoi piedi, nella periferia occidentale della città di Napoli.

Gli interventi dei Vigili del Fuoco e la causa dell’incendio

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che si stanno tuttora adoperando per estinguere il rogo. Le fiamme, così come il fumo, sono visibili anche a chilometri di distanza.

Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento e bisognerà attendere che venga estinto affinché le forze dell’ordine e i pompieri possano avviare le indagini per stabilirne l’origine.

Al momento non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella dolosa.