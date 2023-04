Napoli, incidente mortale: mamma investe ed uccide la figlia di 7 anni

Tragedia a Casalnuovo, nella provincia di Napoli, dove una bambina di 7 anni è stata investita ed uccisa. Secondo le indagini, ad uccidere la piccola sarebbe stata la sua stessa mamma che l’avrebbe travolta durante una manovra. Investito anche un conoscente della donna.

Napoli, bambina di 7 anni investita e uccisa dalla madre

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 22 Aprile in via Emilio Buccafusca. La bimba si trovava vicino al marciapiede quando è stata investita dalla madre che stava facendo manovra con la sua Audi. La dinamica del sinistro non è stata ancora del tutto chiarita, ma a quanto sembra, la donna stava effettuando un parcheggio e, nel mettere la retromarcia, non si è accorta che dietro al veicolo c’era la bambina. Con la piccola, è rimasto ferito anche un uomo, conoscente della mamma.

Le indagini dei carabinieri

In un primo momento, sembrava che ad investire la bambina fosse stata un’auto pirata. I carabinieri giunti sul posto, hanno seguito per un po’ questa pista, forse anche mal consigliati da qualche passante, per poi abbandonarla definitivamente. I medici del 118 arrivati sul luogo dell’incidente hanno provato a salvare la bambina, ma per lei non c’era già più nulla da fare: la piccola è morta sul colpo.