Napoli, la bufala del ragazzo 19enne che sposa una donna 76enne: ecco la verità

È una bufala la notizia del 19enne che sposa una 76enne. La notizia arriva però anche in Inghilterra. Ma chi è davvero l'anziana signora del video?

La notizia di un ragazzo 19enne che sposa una donna 76enne è tutta un bufala, ma ha fatto il giro del web ed è uscita fuori dai confini nazionali. Il tutto accade in provincia di Napoli.

Napoli, 19enne sposa 76enne ma è una bufala

Il ragazzo di Torre Annunziata Giuseppe D’anna è un famoso tiktoker ed aveva annunciato sul social che avrebbe sposato una donna di 76 anni dal nome Milina Gatta. Tra i tanti video girati con la “compagna” vi sono anche quelli di baci ed una vera e propria proposta di matrimonio. La verità è che Milina e Giuseppe sono nonna e nipote. Il popolo di TikTok lo sa bene e spesso commenta in maniera positiva il rapporto di affetto che hanno i due finti sposi.

La notizia è arrivata anche in Inghilterra

Giuseppe rende sempre partecipe la nonna dei suoi video e lei è contenta. Le persone che non sono iscritte su TikTok hanno però creduto ai video del 19enne convinti che Giuseppe e Milina fossero davvero una coppia. La notizia di questo matrimonio finto ha fatto il giro dell’Europa ed è stata resa nota anche da quotidiani del calibro del Daily Mirror.

Giuseppe D’anna intervistato da Fanpage

Giuseppe D’Anna è stato raggiunto anche dai microfoni di Fanpage. Quanto segue è un estratto dell’intervista fatta dalla suddetta testata. “Ho pubblicato quel video per spiegare l’amore che provo per mia nonna. Noi viviamo insieme, lei è vedova e cerco di darle tutto l’affetto che non può darle più mio nonno, ovviamente come può fare un nipote. Anche quel bacio che ci siamo dati è un segno di affetto, come dalle nostre parti si usa tra parenti, nulla di più“.

D’Anna ha poi aggiunto che il video “è andato molto perché all’estero, non capendo cosa dicessimo, hanno veramente pensato che fossimo una coppia. Ho anche provato a spiegare che era uno scherzo, ma le mie risposte sono state coperte da chi era invece convinto che fossimo davvero fidanzati“.