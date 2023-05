Home > Askanews > Napoli, la festa scudetto travolge anche la piazzetta di Capri Napoli, la festa scudetto travolge anche la piazzetta di Capri

Roma, 5 mag. (askanews) – Esplode la festa scudetto del Napoli anche a Capri, nella celebra piazzetta, addobbata per l’occasione con bandierine, palloncini e festoni celesti. Una folla enorme si era riunita per assistere alla partita contro l’Udinese sul maxischermo in piazza, poi i festeggiamenti con canti, bandiere e fumogeni sono andati avanti a oltranza. Non solo residenti dell’isola, molti anche i turisti che si sono ritrovati in mezzo alla festa colorata.

