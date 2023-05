Napoli, latitante da due anni: i carabinieri lo trovano pedinando la moglie

La sola traccia che gli investigatori di Napoli avevano era quella della donna della sua vita, perciò un uomo latitante da due anni è stato catturato ed i carabinieri lo trovano pedinando la moglie. Da quanto si apprende il 64enne di Mugnano Ciro De Rosa adesso si trova rinchiuso in carcere a Poggioreale. I militari hanno seguito la coniuge, poi individuato la sua automobile, ricostruito gli spostamenti e, alla fine, lo hanno fermato alla guida.

Carabinieri trovano latitante pedinando la moglie

I documenti falsi che il 63enne ha esibito sono serviti a poco: l’uomo è stato preso ed associato alla matricola: deve scontare 12 anni, 3 mesi e 22 giorni per rapina e truffa commessi in Toscana tra il 1999 e il 2012. L’ex latitante era nel mirino della Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze ma l’uomo, residente a Napoli, si era reso irreperibile dal 2021. E da quanto si legge in 700 giorni di indagini i carabinieri della stazione Poggioreale sono andato più volte alla sua abitazione, sempre invano. Poi l’intuizione e la scoperta: la moglie era in cura in un ospedale cittadino.

Le cure sanitarie e l’auto seguita per giorni

Dopo aver raccolto la documentazione medica e seguito la donna per giorni i carabinieri hanno alla fine individuato l’automobile utilizzata per raggiungere l’ospedale. Poi, con l’analisi del sistema di lettura targhe installato lungo le strade cittadine, hanno ricostruito i percorsi più frequenti. Il tutto fino ad accertare che in una delle immagini rilevate alla guida del veicolo c’era un uomo. Piantonare il veicolo e fermare alla fine De Rosa lungo il corso Garibaldi era stato solo questione di giorni.