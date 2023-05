Durante i festeggiamenti per il Napoli è scoppiata una lite, che si è trasformata in un accoltellamento. Un uomo di 38 anni è stato ferito mentre si recava allo stadio.

Napoli, lite durante i festeggiamenti: accoltellato mentre va allo stadio

Una lite scoppiata in strada durante i festeggiamenti per il Napoli, si è trasformata in un accoltellamento. Ci sono stati momenti di grande paura, in mezzo alla gente, in strada. Un uomo di 38 anni è stato ferito da una coltellata mentre si stava recando presso lo stadio Maradona per assistere alla partita Napoli-Salernitana, decisiva per la festa dello Scudetto. Una festa che è stata obbligatoriamente rimandata, a causa del pareggio per 1-1 della squadra di Luciano Spalletti. Il 38enne è stato aggredito mentre andava allo stadio.

La lite per questioni di viabilità

Secondo quanto riportato dalle agenzie, un uomo di 38 anni è stato aggredito con un coltello dopo che è scoppiata una lite in strada. Il litigio sarebbe avvenuto per questioni di viabilità. La vittima di aggressione è stata subito trasportata all’ospedale San Paolo, del quartiere Fuorigrotta, a Napoli, per essere medicato. L’uomo è stato poi dimesso con una prognosi di 10 giorni.