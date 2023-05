Una donna di 92 anni è morta e quattro persone sono ricoverate dopo aver mangiato dei funghi che hanno raccolto in un bosco a Napoli.

Napoli, mangiano dei funghi e si intossicano: una donna morta e 4 ricoverati in ospedale

Una donna di 92 anni è morta e altre quattro persone sono ricoverate all’ospedale Cardarelli di Napoli, dopo aver mangiato dei funghi che dicono di aver raccolto in un bosco alle spalle dell’ospedale Monaldi. Tra le persone ricoverate ce ne sono due in terapia intensiva, mentre gli altri due sono in condizioni non preoccupanti. Tutti e cinque sono appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Avevano raccolto funghi in un bosco prima di sentirsi male

Uno di loro nella giornata di venerdì 12 maggio si era recato nella zona boschiva alle spalle dell’ospedale Monaldi di Napoli, che si trova sulla collina dei Camaldolesi, e ha raccolto dei funghi, che sarebbero spuntati dopo le piogge abbondanti dei giorni scorsi. I funghi all’apparenza sembravano dei chiodini e sono stati consumati sabato 13 maggio. Nella notte, però, la famiglia si è sentita male. Per l’anziana donna purtroppo non c’è stato nulla da fare, mentre gli altri quattro sono stati ricoverati.