Napoli, morto Enzo Festa: era uno dei titolari de Il Ciottolo

Lo storico titolare del Ciottolo, Enzo Festa, si è spento nella giornata di mercoledì 19 aprile. A seguito della diffusione della notizia, sono stati tanti gli utenti che hanno voluto rendere un ultimo omaggio al proprietario del locale situato in via Marina, a Napoli. Dagli amici, l’uomo è stato ricordato e descritto come il “cuore pulsante del Ciottolo”.

La scomparsa di Festa è stata commentata da Gino Bergamè, un altro dei titolari del locale noto come uno dei più apprezzati e famosi della zona.

I messaggi di cordoglio

“Mai avremmo pensato di avere una notizia così Oggi abbiamo perso il Cuore pulsante de ‘Il Ciottolo 1989’. Con la tua scomparsa sappiamo che non tutto sarà come prima, ma cercheremo di tenere in vita la tua memoria e portare avanti quello che tu sei riuscito a creare. Hai dedicato la tua vita al lavoro e questo ti fa onore. Riposa in Pace Enzo Festa”, ha dichiarato Bergamè.

Il cordoglio per la morte di Festa è stato condiviso da decine di persone, soprattutto dai cittadini che risiedono alle Cane Nuove, popoloso rione di Napoli.