Napoli, multato dai ladri: un inedito tentativo di truffa

È stato scoperto un nuovo metodo di truffa a Napoli: i ladri diffondevano multe false sulle auto con il loro Iban per farsi pagare all’insaputa del Comune.

Nuova truffa scoperta a Napoli

Si tratta di multe complete in ogni dettaglio: contestazione della violazione, importo e termini, e codice IBAN per effettuare il versamento – che ovviamente non corrisponda affatto a quello del Comune.

I verbali contraffatti stanno comparendo in diverse zone di Napoli, come denunciato dalla stessa polizia municipale, che ha ricevuto la denuncia di qualcuno che è stato truffato.

Diverse segnalazioni di multe contraffatte

A far scattare l’allerta sono state le contestazioni di sette vittime che hanno trovato sul parabrezza delle proprie auto verbali in cui si contestava il mancato rispetto dell’articolo 158 del codice della strada, relativo alla segnalazione per sosta non consentita.

Sul falso verbale, oltre alla contestazione rilevata, era indicato un codice IBAN su cui effettuare il versamento per il pagamento della multa del valore di 29,90 euro entro 5 giorni; passato questo termine la sanzione ammonta a 41 euro.

La spiegazione della Polizia

«La cifra richiesta evidenzia la furbizia di questi truffatori, perché richiedere una cifra più elevata probabilmente avrebbe indotto le vittime a non pagare e a valutare un ricorso. In questo modo invece le persone magari per togliersi il pensiero potrebbero pagare la sanzione».

Queste le parole di Bruno Capuano, al comando dell’Unità operativa Affari generali e controlli interni della polizia locale, che ha inoltre ricordato: