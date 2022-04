Napoli, nel cielo fumo rosa da un elicottero: una coppia svela così il sesso del nascituro

Un elicottero che rilascia del fumo rosa: è stata questa la scena a cui hanno assistito alcuni residenti di Bagnoli. Vediamo cosa è successo.

Un elicottero che rilascia del fumo rosa: è stata questa la scena a cui hanno assistito alcuni residenti di Bagnoli, quartiere della periferia occidentale di Napoli, nel pomeriggio de 5 aprile 2022.

Napoli, fumo rosa dall’elicottero: paura tra i residenti

Lo strano fumo rosa ha in realtà in un primo momento destato molta preoccupazione tra la popolazione, qualcuno addirittura pensava fosse un pesticida. Motivo per il quale molti hanno pubblicato sui social il video che ritrae proprio il momento nel quale l’elicottero passa lasciando dietro di sè il fumo rosa con commenti ricchi di perplessità.

La coppia svela il sesso del nascituro

Insomma, di cosa si trattava? Di un simpatico e unico baby shower: infatti, una coppia ha deciso di comunicare il sesso del nascituro in questo modo stravagante.

Per cui, essendo rosa il fumo che l’elicottero rilasciava, significa che i due sono in attesa di una bellissima bimba.

Un precedente a San Giovanni a Teduccio

Sembra, quindi, che ormai i metodi per annunciare alle famiglie e agli amici il sesso del nascituro oggigiorno stia diventando sempre più unico e particolare. Basti pensare che questo dell’elicottero per quanto sia originale, non sia stato il primo ad essere stato messo in scena: infatti, a dicembre del 2021, lo stesso copione è andato in scena a San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di Napoli.

Lì un elicottero ha rilasciato del fumo blu, annunciando l’arrivo di un bimbo.