Napoli, onda anomala travolge un aliscafo a Mergellina: paura tra i passeggeri

I passeggeri di un aliscafo a Mergellina hanno vissuto momenti di grande paura questa mattina, venerdì 22 aprile. L’aliscafo Nettuno Jett dell’Alilauro, partito da Ischia e diretto a Napoli, al Molo Beverello, è stato completamente travolto da un’onda anomala, all’altezza di Mergellina. L’onda ha completamente distrutto porte e vetri e ha danneggiato la prua. Fortunatamente non ci sono state persone ferite, ma la paura è stata tanta per tutti i passeggeri, soprattutto perché l’acqua ha raggiunto anche il salone in cui erano presenti diverse persone.

L’annuncio di Alilauro

L’equipaggio di Alilauro fortunatamente è riuscito a gestire al meglio quello che è accaduto, tranquillizzando tutti i passeggeri presenti e mettendo in pratica tutte le azioni necessarie per lo sbarco a Napoli. “Si informa l’utenza che in virtù delle condizioni meteo marine sfavorevoli, l’Alilauro ha previsto diverse sospensioni dei collegamenti odierni Napoli Beverello per Forio e viceversa” ha annunciato Alilauro.