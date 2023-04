Napoli, Osimhen si allena: le ultime news

Napoli, 13 apr. – (Adnkronos) – L'attaccante del Napoli Victor Osimhen verso il recupero. Il 24enne centravanti nigeriano quest'oggi ha svolto parte del lavoro quotidiano con il resto del gruppo. Lo ha annunciato il club azzurro con una nota sul proprio sito ufficiale. Osimhen, fermo da circa 10 giorni per un infortunio muscolare agli adduttori, ha saltato gli ultimi match giocati dalla squadra di Luciano Spalletti. In particolare, non è sceso in campo nella gara di campionato persa 4-0 in casa con il Milan e nell'. L'obiettivo è riavere l'attaccante per la gara di ritorno in programma martedì al Maradona.