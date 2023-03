Napoli, perseguitava ex: arrestato grazie a smartwatch antiviolenza

Un uomo è stato arrestato grazie allo smartwatch antiviolenza. Perseguitava la ex incinta. La vicenda è accaduta a Napoli.

A Napoli un uomo continuava a perseguitare la sua ex incinta, ma grazie al mobile angel, lo smartwatch antiviolenza, i carabinieri sono riusciti ad arrestarlo. Alla donna, dopo l’ultima denuncia, gli agenti avevano consegnato il dispositivo, grazie al quale ha potuto segnalare le ennesime minacce ricevute. Per l’uomo, 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, sono scattati gli arresti domiciliari. L’accusa è di atti persecutori commessi ai danni della ex compagna, in stato di gravidanza.

Mobile angel: come funziona

Il mobile angel, del quale solo a Napoli sono in consegna 45 esemplari, è direttamente collegato con la centrale operativa del comando provinciale dei Carabinieri. Appena arriva l’sos, la vittima viene geolocalizzata e arrivano i soccorsi. L’avvio del progetto pilota è partito il 30 Novembre del 2022, da parte dei Militari dell’Arma di Napoli, assieme alla sezione fasce deboli della Procura, la Fondazione Vodafone Italia e la Soroptimist International Club. Si tratta di una specie di “orologio salvavita” destinato alle vittime di maltrattamenti.