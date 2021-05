Noto pr napoletano trovato morto in casa, le dinamiche ancora da accertare: “Molti si sono approfittati di me”

Noto pr di 50 anni trovato morto nella sua abitazione a Napoli, il post su Facebook rivolto agli amici.

Alfredo, noto pr napoletano, è stato trovato morto nella sua abitazione. Aveva 50 anni. L’uomo aveva lasciato un ultimo post su Facebook rivolto agli amici: “Ho trascorso una vita bella aiutando tute le persone in difficoltà e per la mia troppa disponibilità tante persone si sono approfittate di me.

spesso sono additato dalle persone come una persona che fa troppi errori, forse è vero però ritengo di farli in buona fede perché sono troppo buono, anzi sono solo un fesso”. Le dinamiche che hanno portato alla morte dell’uomo sono ancora da accertare. Un triste lutto per la movida partenopea.

Pr trovato morto in casa: lo sfogo di Alfredo

Lo sfogo di Alfredo postato sui social non era stato notato da tutti e rappresenta l’ultimo saluto del pr a tutti i suoi amici e conoscenti.

La bacheca del 50enne è stata indondata da messaggi di cordoglio e incredulità. La notizia della morte del pr è circolata inizialmente su Whatsapp e dunque su altri social. L’uomo era un apprezzato professionista di giorno, mentre di notte svolgeva l’attività di animatore night by night. Il post lasciato da Alfredo lascia intendere che costui soffrisse di una grave forma di stress, almeno negli ultimi tempi.

Pr trovato morto: da chiarire le dinamiche del decesso

Alfredo, un noto pr partenopeo, è stato trovato senza vita in casa sua. Le dinamiche del decesso non sono ancora chiare, ma da quello che si è appreso finora, sembra che l’uomo stesse attraversando un periodo difficile interiormente, uno status aggravato dall’emergenza da Coronavirus. Per tali ragioni non si esclude, ora come ora, l’ipotesi di un suicidio. Sono numerosi i messaggi di cordoglio inviati da quanti conoscevano Alfredo.

Pr trovato morto: un utente ricorda Alfredo

Tra i tanti riportiamo il post da parte di un utente, che ricorda la persona di Alfredo, uomo molto stimato per la sua professionalità e per il suo carattere umile e ottimista: “Che gran tristezza, capire la tua decisione non è facile. Sono sicuro che tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerti come me ti ricorderanno per il tuo sorriso ed umiltà. Una gran persona che probabilmente nascondeva con il suo gran sorriso la solitudine che portava dentro e che tre giorni fa ha cercato di esprimere con un post. Ti ricorderemo per la tua semplicità e per la grande persona che eri. Ci lasci con un gran amaro in gola, sarai sempre nei nostri ricordi più belli e divertenti”.