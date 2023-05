Napoli, Rita Scisciotta è morta a 25 anni mentre tornava a casa dal lavoro

La 25enne Rita Scisciotta è morta all’alba di domenica 30 Aprile mentre stava rincasando dal lavoro. La ragazza, che abitava nei quartieri Spagnoli di Napoli, era alla guida del suo scooter quando ha perso il controllo del mezzo ed è finita a terra.

Morte Rita Scisciotta, la 25enne stava tornando a casa dal lavoro

Rita Scisciotta lavorava in un bar di Chiaia e, al momento dell’incidente stava rientrando a casa dopo una notte in cui era di turno. La tragedia si è consumata in via Calata Fontanelle, nel rione Materdei di Napoli intorno alle 6:45 del 30 Aprile. Al momento non si conosce ancora l’esatta dinamica del sinistro, ma sull’asfalto non ci sono segnali di brusche frenate. Per questo motivo i poliziotti credono che la Scisciotta possa essere caduta per un improvviso colpo di sonno o dopo aver sbandato per un ostacolo che le si è parato davanti.

L’aiuto dei passanti e il decesso di Rita

Secondo quanto si apprende, sembra che alcuni passanti abbiano spostato lo scooter per liberare la ragazza che era rimasta incastrata sotto. Tutti i tentativi di rianimazione della giovane, però, sono risultati vani. Nonostante la ragazza indossasse correttamente il casco, infatti, sono state proprio le ferite alla testa ad ucciderla.