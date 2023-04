Napoli-Salernitana, parla Spalletti: "Siamo pronti con tutte le nostre forze, anche quelle che non abbiamo"

Le parole di Spalletti prima di Napoli-Salernitana, il tecnico non risponde alle parole di Sarri e Allegri: "Ci siamo costruiti il campionato in maniera corretta"

Una città in fermento, una squadra pronta a fare la storia, ed un condottiero che da inizio anno ci mette la faccia e protegge il gruppo da tutte le distrazioni e difficoltà. Non si fa ancora prendere dall’entusiasmo Luciano Spalletti, che ha parlato nella conferenza prepartita contro la Salernitana che, in caso di vittoria azzurra e di sconfitta della Lazio a San Siro contro l’Inter, regalerebbe il terzo scudetto della storia del Napoli.

Cosa ha detto Luciano Spalletti prima di Napoli-Salernitana

Prima della partita contro la Salernitana, Spalletti ha parlato in conferenza stampa senza scomporsi troppo, richiamando l‘attenzione dei suoi verso quella che sarà una sfida non semplice, contro una squadra fortemente rivale: “Siamo di fronte ad una sfida estrema, per noi e per la città. È da molto tempo che vogliamo vivere queste partite e c’è da viverle nello stesso modo di sempre, avendo chiaro quello che dobbiamo fare in campo – Noi siamo pronti con tutte le nostre forze, anche quelle che non abbiamo”.

L’avversario non è certo tra quelli più morbidi come sottolinea il tecnico: “Sono convinto che faremo la nostra partita, non so se basterà perché affronteremo un avversario forte, sono 8 gare che non perdono, conosco benissimo Sousa, lo apprezzo, abbiamo fatto anche un viaggio insieme ed è uno che lavora sul campo”.

In conclusione, l’allenatore sceglie di non rispondere alle parole spese sul Napoli da parte di Allegri e Sarri: “Parole Sarri e Allegri? Io non devo rispondere a nessuno. Ci siamo costruiti il nostro campionato in maniera corretta, dobbiamo pensare ai nostri tifosi”.