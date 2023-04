Resta una nave di scongiuri da fare ma il dato è ufficiale: Napoli-Salernitana per lo scudetto si giocherà domenica alle 15. Che significa? Che tecnicamente i partenopei scenderanno in campo conoscendo già il risultato di Inter-Lazio in programma alle 12.30, partita dai cui incastri dipende il giorno della festa scudetto. Il dato lo riporta la Gazzetta dello Sport: Napoli-Salernitana si disputerà domenica alle ore 15 e non domani alla stessa ora.

Napoli-Salernitana si giocherà domenica

Ma qual è il motivo? Sarebbe quello per cui la Lega di Serie A avrebbe preso atto dell’Ordinanza del Prefetto di Napoli. E sulla scorta di esigenze di gestione dei flussi di tifosi ha posticipato di 24 ore la sfida che potrebbe consegnare il terzo scudetto ai partenopei. Napoli e Salernitana scenderanno quindi in campo al Maradona conoscendo il risultato di Inter-Lazio. La partita “chiave” per il risultato è stata infatti fissata alle 12.30 di domenica.

Cosa succederebbe se la Lazio non vincesse

In caso di mancata vittoria dei biancazzurri di Roma e di successo del team guidato da Viktor Osimhen il titolo sarebbe aritmeticamente assegnato. E c’è un effetto domino sul calendario: slitteranno le sfide Udinese-Napoli che si giocherà giovedì 4 maggio alle 20.45 invece che due giorni prima alla stessa ora. Anche Udinese-Sampdoria è stata spostata e si giocherà lunedì 8 maggio (ore 18.30) invece che domenica 7 alle ore 15.