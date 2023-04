Napoli-Salernitana: si va verso slittamento a domenica

Napoli-Salernitana andrà in scena al 'Maradona' domenica: come cambia il calendario di Serie A.

Con ogni probabilità Napoli-Salernitana si giocherà domenica, 30 aprile. La possibile partita Scudetto che l’intera popolazione napoletana aspetta con impazienza potrebbe dunque andare in scena in contemporanea con Lazio-Inter, il cui risultato avrà impatto sulla possibile festa partenopea.

Il derby campano s’avvia dunque verso lo slittamento per ragioni di ordine pubblico in vista dei possibili festeggiamenti per il tricolore nel capoluogo campano. In origine prevista per le ore 15 di sabato 29 aprile, verrebbe spostata di 24 ore esatte. Si attende soltanto la conferma ufficiale.

A proporre lo spostamento in origine è stato il presidente della commissione Trasporti del Comune di Napoli, il consigliere Nino Simeone, preoccupato per la tutela dell’ordine pubblico in città.

Al Napoli per stappare la bottiglia tricolore servirà battere i cugini campani di Salerno (con cui non scorre affatto buon sangue, e questa slittamento non ha fatto altro che indispettire ancor di più i tifosi granata) mentre la Lazio all’Olimpico non dovrebbe strappare più di un pareggio con l’Inter. Ciò porterebbe alla matematica certezza dello scudetto per i campani.

La Lega inizialmente aveva respinto la richiesta per esigenze televisive e logistiche, ma ha dovuto poi incassare il parere definitivo del Casms, giunto in seguito a varie riunioni e valutazioni, e pare proprio che Napoli-Salernitana si sposterà di 24 ore.

Pronti altri cambiamenti del calendario

La Lega Serie A sarà chiamata ora ad apportare alcune modifiche al calendario della prossima giornata di campionato, che si giocherà con turno infrasettimanale.

L’Udinese-Napoli previsto in origine di martedì verrebbe spostato per garantire alla squadra il tempo riposo necessario tra i due incontri, ma potrebbero essere anche altre le ripercussioni sul calendario del massimo campionato di calcio italiano.