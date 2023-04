Napoli, salgono i prezzi degli alberghi per la festa Scudetto

Napoli è in fermento come non accadeva ormai da più di 30 anni. La passione per il calcio nella città partenopea è incredibile, come dimostrano i preparativi che ormai vanno avanti da settimane in attesa che la squadra di Spalletti vinca il Tricolore. Nel frattempo, in vista del prossimo weekend, probabilmente decisivo, i prezzi degli alberghi di Napoli sono schizzati alle stelle.

Napoli, attesa per lo Scudetto: i prezzi degli alberghi schizzano alle stelle

Il Napoli potrebbe vincere ufficialmente lo Scudetto domenica 30 Aprile. Per farlo dovrà battere la Salernitana nell’anticipo del sabato e sperare che l’Inter vinca o pareggi contro la Lazio dell’ex allenatore, mai dimenticato a Castel Volturno, Maurizio Sarri; un’ipotesi che, alla vigilia del weekend calcistico, sembra tutt’altro che remota. Questo fine settimana, quindi, potrebbero iniziare i veri e propri festeggiamenti per il terzo Tricolore del Napoli e, per i tifosi che vengono da fuori, trovare posto in città sembra un’impresa particolarmente difficile. Le stanze d’albergo disponibili, infatti, sono poche, ma soprattutto costosissime.

I prezzi nel dettaglio: quanto costa soggiornare a Napoli

Per chi non è interessato al calcio, decidere di passare il weekend del 29 e 30 Aprile a Napoli forse non è l’idea migliore. Il ‘Corriere del mezzogiorno‘ ha stilato una classifica dei prezzi per i pernottamenti, sia in Hotel sia nei B&B e ciò che emerge è un’impennata clamorosa dei prezzi rispetto alla media. Pensiamo, per esempio, che avere una stanza in un hotel vicino alla stazione centrale può costare fino a 400 o 500 euro, anche se facciamo riferimento ad hotel non di rango. Le cose non migliorano particolarmente nemmeno se ci spostiamo più in periferia: una notte per due all’Hp Palace di Fuorigrotta costa ben 949 euro. Anche il resort Tre Fontane di Portici ha alzato i prezzi: una suite viene 720 euro per un solo pernottamento. Le alternative in questo caso sono poche, ma la più quotata sembra quella di farsi ospitare in casa da qualche parente o amico.