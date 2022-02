Napoli, segnalato un 13enne con una pistola a salve modificata per sparare

Una pattuglia di militari interviene in via Famiglietti a Volla di Napoli e segnala un 13enne con una pistola a salve ma modificata per sparare

Il mito di Gomorra e la mistica della “mala” fanno breccia a Napoli, dove è stato segnalato un 13enne con una pistola a salve modificata per sparare. Secondo quanto riportano i media locali il minore è stato individuato a Volla dai carabinieri e denunciato alla procura competente, prima di essere riaffidato ai genitori le cui generalità sono state prese dai militari.

A Napoli 13enne con una pistola a salve ma carica: l’intervento dei Carabinieri

La denuncia che i carabinieri hanno formalizzato nei confronti del 13enne è stata per porto e detenzione abusivi di un’arma. Ma perché di “un’arma” se quella che aveva addosso era di fatto una scacciacani?

Il fermo in via Famiglietti e la scoperta dei militari su quella “scacciacani”

Perché il ragazzino fermato in via Famiglietti dai militari del comando stazione di Volla non portava una scacciacani rumorosa, ma una sua versione modificata e potenzialmente in grado di far danni.

Agganciata ad una cintura infatti il 13enne aveva la replica di una Bruni calibro 9, senza tappo rosso e con una cartuccia già in canna.

L’arma senza il tappo e con un colpo già in canna: poteva ferire e perfino uccidere

I militari hanno provveduto al sequestro della pistola ed al riaffido del ragazzino ai genitori. Le cosiddette scacciacani privare del tappo rosso, anche se per pochi colpi, sono perfettamente in grado di esplodere ed eiettare fuori le munizioni camerabili, perciò di provocare danni seri a distanza ravvicinata, anche a chi le porta, dato che possono esplodere in mano.