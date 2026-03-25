Napoli, sequestro da 20 mln a imprenditori legati a clan camorristico

Napoli, 25 mar. (askanews) – La Direzione investigativa antimafia ha eseguito un sequestro disposto dal Tribunale di Napoli nei confronti di imprenditori appartenenti a una famiglia che, secondo gli inquirenti, avrebbe legami con il clan camorristico Angelino-Gallo, attivo nel territorio di Caivano.Le indagini patrimoniali hanno riguardato una catena di società del commercio di articoli per la casa, accomunate da un marchio di famiglia molto noto in zona, e anche un’impresa della ristorazione ritenuta riconducibile allo stesso soggetto.Il sequestro riguarda quattro società, due immobili e trentanove rapporti finanziari, per un valore complessivo stimato in circa 20 milioni di euro.