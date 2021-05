Napoli, Sergio Conceição è il nuovo allenatore: presentazione attesa per i prossimi giorni

Il portoghese Sergio Conceição sarà il nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione di Serie A. La presentazione avverrà nei prossimi giorni.

È Sergio Conceição l’uomo che il Napoli ha scelto come nuovo allenatore e che prenderà il testimone di Gennaro Gattuso, il cui addio agli azzurri è stato reso ufficiale dal presidente Aurelio De Laurentiis nella serata di domenica 23 maggio. Fatale per Gattuso è stato infatti il pareggio 1 a 1 con il Verona di Juric, che ha consentito alla Juventus di scavalcare il Napoli al quarto posto in classifica relegando i partenopei fuori dalla qualificazione in Champions League.

Napoli, è Sergio Conceição il nuovo allenatore

Il tecnico portoghese è attualmente l’allenatore del Porto, con il quale in quest’ultima stagione ha raggiunto il secondo posto del campionato di calcio lusitano e ha eliminato la Juventus agli ottavi di finale di Champions League. L’arrivo al Napoli di Conceição, che come giocatore aveva già militato nel nostro Paese tra il 1998 e il 2004 con le maglie di Lazio, Parma e Inter, verrà ufficializzato nei prossimi giorni dalla dirigenza partenopea.

Nuovo allenatore del Napoli, le precedenti ipotesi

Mentre l’arrivo di Conceição doveva ancora essere confermato erano state diverse le ipotesi che nelle ultime ore si erano susseguite in merito alla nuova panchina del Napoli. Tra i più quotati vi era anche l’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, che però rimane attualmente conteso dal Real Madrid come probabile successore di Zinedine Zidane. Gli altri nomi messi sul tavolo per la panchina del Napoli erano quelli di Luciano Spalletti (al momento senza squadra) e del francese Christophe Galtier, attuale tecnico del Lille.

Nuovo allenatore del Napoli, l’addio amaro di Gennaro Gattuso

All’ormai ex allenatore calabrese è purtroppo costato caro il pareggio raccolto all’ultima giornata di campionato contro il Verona di Ivan Juric. Pareggio che ha consentito agli eterni rivali della Juventus di entrare in zona Champions League scavalcando proprio gli azzurri, che si dovranno così accontentare dell’Europa League.

L’addio di Gattuso alla panchina del Napoli è stato accompagnato da un messaggio del presidente Aurelio De Laurentiis, che su Twitter ha scritto: “Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De Laurentiis”.