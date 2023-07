Napoli, sette arresti per rapine in banca

Napoli, rapine in banca e in uffici postali: sette arresti

La polizia ha arrestato sette persone gravemente indiziate per rapine a mano armata in banca e negli uffici postali, nelle province di Napoli, Caserta e Salerno.

A Napoli la polizia ha arrestato sette persone gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine, con l’uso di armi da fuoco, ai danni di istituti di credito e uffici postali, nelle province di Napoli, Caserta e Salerno. Le indagini sono state avviate in seguito a una rapina nell’ufficio postale di Ercolano, nel febbraio 2022, e sono stati fondamentali i filmati delle telecamere di videosorveglianza, le intercettazioni telefoniche e quelle ambientali. Ricostruite dagli inquirenti le rapine commesse negli uffici postali di Mondragone, Scafati (tentata), Castel Volturno, Napoli (via Gomez D’Ayala) e Marano avvenute a febbraio, aprile e novembre 2022 e a febbraio 2023. Sono anche stati individuati gli autori di due rapine ai danni della Banca Bper di Volla, dove sono stati rubati più di 270mila euro, e Intesa San Paolo di Napoli, dove sono stati sottratti più di 140mila euro, avvenute nei mesi di aprile e agosto dello scorso anno.

Rapine a Napoli: il presunto capo era ai domiciliari

Il presunto capo di questa organizzazione era già ai domiciliari. L’uomo era già stato destinatario di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura distrettuale di Napoli, ed eseguito ad aprile 2022, in quanto presunto autore, insieme ad altri cinque, di furto e ricettazione del dipinto che raffigura il Cristo Benedicente, conosciuto come Salvator Mundi, attribuito alla Scuola di Leonardo Da Vinci, risalente al XVI secolo. L’opera, di ingente valore storico e artistico, era stata venduta dalla casa d’asta Christie’s di New York per un valore di 450 milioni di dollari. Lo scorso febbraio si era sottratto all’ordine di esecuzione emesso dalla Procura di Benevento – Ufficio Esecuzioni Penali – a seguito di revoca della detenzione domiciliare disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli, dovendo espiare la pena residua di 25 anni e quattro mesi di reclusione, ed è stato poi rintracciato dalla polizia a Casoria.