Napoli, si è spento l’ex calciatore Rosario Schiattarella: aveva 55 anni

Lutto a Marano di Napoli. L'ex calciatore Rosario Schiattarella si è spento all'età di 55 anni dopo aver accusato un malore mentre faceva jogging.

La comunità di Marano di Napoli si stringe attorno al dolore per la scomparsa di Rosario Schiattarella. Ex calciatore noto soprattutto per aver militato in squadre locali quali il Marano Calcio e il San Rocco, Schiattarella si sarebbe spento nella mattinata di sabato 28 agosto dopo aver accusato un malore mentre faceva jogging.

A nulla sarebbero valsi gli sforzi degli operatori sanitari che hanno tentato in ogni modo di rianimare l’uomo, purtroppo senza successo.

Morto Rosario Schiattarella, l’improvviso malore

A rivelarsi fatale per l’ex calciatore 55enne, sarebbe stato un forte malore che lo avrebbe colpito mentre stava praticando attività fisica. Stando a quanto riporta il quotidiano il Messaggero, l’uomo si sarebbe improvvisamente accasciato a terra proprio mentre stava superando un noto ristorante della zona.

Da lì è partita la corsa contro il tempo nel disperato tentativo di salvarlo. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni passanti che, avendo intuito che le condizioni dell’ex calciatore erano molto gravi, hanno provveduto a chiamare i soccorsi che sono giunti con due ambulanze. Per l’uomo non ci sarebbe stato nulla da fare.

Morto Rosario Schiattarella, il successivo intervento delle Forze dell’ordine

Oltre agli operatori sanitari del 118, sono intevenute le Forze dell’ordine che hanno eseguito tutti i rilievi del caso.

Giunti inoltre i familiari della vittima che a Marano di Napoli era molto nota e benevoluta. Stando a quanto avrebbero dichiarato i familiari, Schiattarella si sarebbe sottoposto a vaccinazione nei giorni scorsi. Ad ogni modo non ci sarebbero sufficienti elementi per stabilire se i due elementi possano essere correlati o meno.

Morto Rosario Schiattarella, il cordoglio sui social

Nel frattempo sono molte le persone che hanno voluto dare un ultimo saluto all’ex calciatore.

Stando a quanto riporta la pagina Facebook “La bacheca Italiana degli annunci funebri”, le esequie sono state celebrate nella Chiesa di San Rocco a Marano di Napoli domenica 29 agosto alle ore 11.30. “Un caro amico è volato in cielo Rosario Schiattarella che la terra ti sia lieve.R.I.P.” ; “Eri un amico, un grande calciatore e una fantastica persona. Che la terra ti sia lieve”, “le nostre più sentite condoglianze”, sono solo alcuni dei pensieri che gli sono stati dedicati sui social.