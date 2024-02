Napoli, si era barricato in casa armato: lui e la moglie trovati morti

Napoli, 8 feb. (askanews) – È stato ritrovato senza vita l’uomo che si era barricato in casa, armato, a San Giovanni a Teduccio, quartiere alla periferia Est di Napoli. Le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nell’appartamento e hanno trovato morta anche la moglie. L’uomo aveva urlato dal balcone di aver ucciso la donna. L’ipotesi più probabile è che poi si sia suicidato. Ancora da accertare le cause del gesto. La coppia aveva tre figli: due erano a scuola e il terzo in gita.

La polizia e i carabinieri dalla mattina avevano transennato e isolato tutta l’aerea intorno all’abitazione in via Raffaele Testa dopo l’allarme dei vicini di casa che avevano sentito colpi d’arma da fuoco e avevano visto l’uomo – che hanno riferito essere una ex guardia giurata – sul balcone, con un fucile in mano. Aveva anche sparato dei colpi all’esterno, senza fortunatamente ferire qualcuno.