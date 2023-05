L’appuntamento sembra essere proprio quello giusto ed ora Napoli si prepara alla lunga notte dello scudetto. Gli azzurri saranno ad Udine per il secondo matchball con migliaia di tifosi al seguito. Il team di Spalletti si prepara a cucire il terzo Tricolore sulla maglia mentre il presidente De Laurentiis sarà allo stadio Maradona dove sono attesi in 50 mila a seguire la partita su otto maxischermi, predisposti.

Napoli, ecco la lunga notte dello scudetto

Insomma, per il Napoli si tratta dell’ultimo sforzo da compiere stasera alla Dacia Arena ed a partire delle ore 20.45 con l’Udinese. Lo scudetto è arrivato solo per una ulteriore tranche con la vittoria della Lazio col Sassuolo, il che significa che adesso agli azzurri serve dunque ancora un punto per mettere le mani sul titolo 33 anni dopo. E quello di stasera sarà il secondo matchball, dopo quello fallito con la Salernitana domenica.

Al Maradona pronti 8 maxi schermi

Un’altra notte di attesa per Napoli e per le migliaia di tifosi attesi al Maradona per seguire dai maxischermi la partita del Friuli. Il tutto all’insegna di quel “ce lo gustiamo chiano chiano…” di Spalletti che però adesso ha bisogno di un risultato netto ed inequivocabile. Dal canto suo la Lazio con la vittoria firmata dal gol di Felipe Anderson nel primo tempo e di Basic nel finale, conserva il secondo posto e risponde alle insidie Juve, che ritrova Vlahovic e battendo 2-1 il Lecce resta un punto sotto Sarri.