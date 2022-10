Napoli, si vestono di rosso come in una serie tv per protestare contro La Russa e Fontana

A Napoli diverse attiviste hanno deciso di dare un segnale vestendosi di rosso come in una nota serie tv per protestare contro Fontana e La Russa.

L’elezione di Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, rispettivamente nella carica di presidente della Camera e presidente del Senato, sta muovendo diversi ambiti della società italiana.

Tra queste anche le attiviste dell’ex Opg Je So’ Pazzo che hanno dato un chiaro segnale vestendosi di rosso proprio come le ancelle della serie tv Handmaid’s Tale.

Un riferimento che, per chi conosce la serie non è per nulla casuale: le ancelle una volta assegnate ad una famiglia, subiscono violenze sessuali e vengono costrette a procreare.

Napoli, le proteste dell’ex opg protestano

Le foto della protesta si sono diffuse rapidamente sui social. Le attiviste hanno esposto per l’occasione uno striscione sul quale è stato scritto: “Fontana, La Russa, Meloni. Dimissioni!. Napoli è antifascista!”. Sulla pagina Facebook dell’organizzazione politica si legge anche:

“Immaginate una società in cui hanno preso potere un gruppo di estremisti religiosi. Estremisti religiosi ricchi. Estremisti religiosi ricchi e maschilisti. Il potere è il mano agli uomini, i Comandanti.

Tutte persone d’alto rango che vivono seguendo la legge di Dio.

Le mogli sono a casa e si occupano delle faccende domestiche. Immaginate una società in cui per troppo inquinamento e radiazioni, gli esseri umani sono diventati, in gran parte, sterili. Noi una società così non vogliamo proprio immaginarcela: ci vediamo tra poco a piazza Dante. Non faremo un passo indietro sui nostri diritti”.

Attilio Fontana: “De Luca chieda scusa”

Nel frattempo Attilio Fontana in un lungo post su Facebook con parole molto dure ha dichiarato:

“Non ci siamo!!! Azioni gravissime e di una bassezza inqualificabile, che fanno comprendere la meschinità di chi a sinistra è incapace di accettare l’esito democratico delle urne. Prima le minacce al nuovo presidente del Senato Ignazio La Russa. Poi gli insulti al nuovo presidente della Camera Lorenzo Fontana, con il governatore del PD della Campania Vincenzo De Luca che arriva a definirlo pubblicamente un ‘troglodita’ (…mi auguro che chieda già oggi scusa!). Infine, e quasi stentavo a crederci, una giornalista che, scadendo sugli affetti più cari, prende di mira la moglie di Lorenzo Fontana postando sui Social un testo penoso e una foto che ritrae anche la bambina della coppia (mi auguro che l’Ordine dei Giornalisti intervenga tempestivamente!). Di tutto abbiamo bisogno, tranne che di una tensione sociale che renda ancor più complicata la gestione di vere e proprie emergenze economiche con cui hanno a che fare imprese e famiglie”.