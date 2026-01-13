Napoli, smantellata la banda dei furti in casa: 38 arresti

Roma, 13 gen. (askanews) – Individuati sette gruppi criminali che avrebbero messo a segno un centinaio di furti in abitazioni e altre truffe tra giugno 2023 e ottobre 2024 tra le province di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno, Avellino, ma anche nelle province di Frosinone e Roma.

Eseguita dai carabinieri dei nucleo investigativo di Napoli un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di 38 persone, appartenenti ai soldalizi, gravemente indiziate dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione, ricettazione e truffe aggravate in danno di vittime in condizioni di minorata difesa, per un profitto complessivo di 105mila euro.

Sessantacinque i capi d’imputazione contestati.

Gli autori dei furti, con l’ausilio di due o tre vedette all’esterno, si introducevano nelle abitazioni con chiavi alterate o universali, capaci di aprire serrature di ogni tipo, e riuscivano anche ad asportare le casseforti. Compiuto il furto, si allontanavano a bordo di auto munite di scompartimenti creati ad hoc per occultare attrezzi, gioielli e denaro. In alcuni casi operavano travestiti da rider di note aziende di consegna a domicilio. Dalle indagini è emerso che ogni gruppo era in grado di pianificare ed eseguire decine di furti in abitazione al giorno.