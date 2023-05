Napoli, Spalletti: "Ho bisogno di fare un passo indietro. Voglio stare con mia figlia"

Sulla panchina del Napoli è riuscito a compiere l’incredibile impresa di riportare uno scudetto che mancava dalla bacheca partenopea da ben 33 anni, ma tutto ciò che ha un inizio ha anche una fine: Luciano Spalletti si prenderà un anno di pausa alla fine di questa stagione. Lo ha spiegato lo stesso allenatore a margine dell’evento “Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione”.

Napoli, Spalletti si prende un anno sabbatico: “Voglio stare con mia figlia Matilde”

L’allenatore del Napoli ha dichiarato a tale proposito ha spiegato di aver parlato con il presidente De Laurentiis: “Gli ho detto subito per rispetto alla società che ho bisogno di stare fermo per un anno, sono un po’ stanco e voglio stare con mia figlia Matilde”, quindi ha aggiunto parole piene amore per il capoluogo campano che gli ha donato la gioia dello scudetto: “A volte per amore si lascia”.

“Una città come Napoli non merita cose normali”

Infine l’allenatore Luciano Spalletti ha spiegato: “Una città come Napoli non merita cose normali ma molto di più. Merita cose che bisogna domandarsi se siamo in grado di metterle ancora a disposizione o no. Siccome non credo sarà così faccio un passettino indietro”.