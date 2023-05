Due uomini hanno sparato contro un bar nel Napoletano. Una famiglia è rimasta ferita e una bambina di 10 anni è in gravi condizioni. Le indagini sono in corso.

Napoli, spari davanti ad un bar: ferita una famiglia, grave una bambina di 10 anni

Sono in corso le indagini dei carabinieri per far luce su quanto accaduto a Sant’Anastasia, nel Napoletano. Una famiglia è rimasta ferita, con una bambina di 10 anni in condizioni gravi, dopo che due uomini hanno esploso una decina di colpi di pistola contro un bar. I proiettili hanno colpito la famiglia, che era seduta nel locale e stava cenando. Sono rimasti coinvolti il padre di 43 anni, ferito lievemente alla mano e ricoverato al Cardarelli, e la madre, di 35 anni, ferita all’addome. La situazione della figlia di 10 anni è più complicata, perché è stata colpita alla testa ed è ricoverata all’ospedale pediatrico Santobono, in attesa di essere operata. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.

La bambina è viva per miracolo

“Per chi è credente si può dire sicuramente che questa bambina di 10 anni è stata miracolata. Per chi non lo è si può dire che è stata veramente fortunata” ha commentato il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha parlato con il direttore del Santobono, dove è stata portata la piccola ferita. “Da quello che mi è stato detto il proiettile si è fermato allo zigomo e non ha raggiunto il cervello. La prognosi non è stata ancora sciolta e comunque la bambina dovrà essere sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per rimuovere il proiettile” ha aggiunto Borrelli.