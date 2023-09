Napoli: Speranza, 'ai funerali di Giovanbattista città che non si rassegna'

Napoli: Speranza, 'ai funerali di Giovanbattista città che non si...

Roma, 6 set. (Adnkronos) – "Oggi a Napoli per partecipare al lutto cittadino e al funerale del giovane Giovanbattista. Ho trovato una Napoli che non si rassegna alla violenza e reagisce. Le istituzioni, la città tutta e la società napoletana sono unite, senza distinzione di colore politico, per la legalità e la convivenza civile contro ogni forma di malavita. E questa Napoli vincerà". Così Roberto Speranza del Pd su Fb.