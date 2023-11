Un’insegnante è finita in ospedale a Napoli dopo essere stata colpita con un pugno al petto da uno studente di 15 anni. Fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi.

Napoli, studente colpisce la prof: la docente è in ospedale

Un brutto episodio di violenza si è verificato in una scuola di Napoli. Uno studente di soli 15 anni ha sferrato un pugno al petto ad una delle sue insegnanti. L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri, giovedì 23 novembre 2023, nell’ics Rossi Doria di Marigliano, in provincia di Napoli. Il protagonista è uno studente di 15 anni che frequenta l’istituto in questione.

Prof colpita da uno studente: come sta

L’insegnante, che ha 64 anni, si è spaventata moltissimo per il comportamento dello studente e, dopo l’aggressione, ha deciso di recarsi in ospedale per farsi visitare. I sanitari non hanno ritenuto di emettere nei suoi confronti nessuna prognosi. Fortunatamente la prof sta bene: All’interno dell’istituto scolastico sono subito intervenuti i carabinieri. Lo studente di 15 anni è stato affidato ai suoi genitori. Probabilmente verranno prese delle decisioni nell’ambito scolastico.