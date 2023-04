Napoli, tentano di rubare lo scooter e gli sparano alle gambe: giovane è in prognosi riservata

Pochi minuti sono serviti per sfiorare una tragedia. È successo a Napoli, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio dove un ingegnere è stato sparato alle gambe per aver opposto resistenza al tentativo di furto del suo scooter.

Le immagini della rapina che risalgono a mercoledì 29 marzo alle 19.30, sono state condivise dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli: “Immagini scioccanti, assurde”, ha commentato quest’ultimo.



Napoli, giovane si oppone al furto del suo scooter: gambizzato dai due ladri

La dinamica, ripresa dalle telecamere della zona appare chiara. La vittima stava facendo rifornimento da un benzinaio sul suo scooter quando è stato raggiunto da due ladri, anche questi ultimi in sella ad un motorino e il cui volto era coperto da un passamontagna.

Uno dei due è sceso: dapprima ha intimato il giovane a lasciargli il motorino. La vittima non si è lasciata intimorire e si è opposta con decisione, spintonando il ladro. Quest’ultimo ha tentato di sottrargli il mezzo togliendo la pompa di benzina, poi ha cercato di salire in sella. Ogni tentativo è andato puntualmente a vuoto ed è stato in quel momento che il ladro è scappato con l’altro malvivente, non prima però di sparare alle gambe del giovane.

L’intervento delle Forze dell’ordine

Nel frattempo il 32enne che ha riportato ferite sia a gambe che bacino, è stato ricoverato all’Ospedale del mare dove si troverebbe in prognosi riservata. Le sue condizioni – riporta Open – sarebbero migliorate, ma non è noto se possa essere uscito o meno dalla fase critica.