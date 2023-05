Napoli, tentato furto d'auto: arrestati dal poliziotto proprietario della vettura

Tentano di rubare una macchina ma finiscono nella tana del lupo. Nella serata di domenica 14 maggio, in via Pica a Napoli, due malviventi hanno scassinato un’auto parcheggiata di fronte a una pizzeria per cercare di rubarla. Peccato (per loro) che la vettura era di proprietà di un poliziotto che, fuori servizio, si trovava a consumare all’interno del locale. Una cena tutt’altro che rilassante: ecco com’è andata.

La pizza gli è andata di traverso

Membro dell’Ufficio Scorte della Questura di Napoli, l’agente stava mangiando una pizza, quando dalla vetrata del locale ha visto due uomini aggirarsi nel parcheggio dove era in sosta la sua auto. Nel giro di qualche secondo, i criminali sono riusciti ad aprire la portiera della vettura (quella dell’agente). Inizialmente il poliziotto assiste al tentato furto da lontano, guardando uno dei due malviventi passare all’altro alcuni indumenti sottratti dall’interno del veicolo.

Il poliziotto è stato preso a pugni

A un certo punto poi, d’istinto, decide di intervenire: corso fuori dal locale li raggiunge e, nell’atto di fermarli, finisce per essere preso a pugni da parte di uno dei criminali. Ripresosi dai colpi, riesce poi a fermarne uno, che è stato arrestato con l’accusa di rapina e lesioni personali.