Napoli, tessere elettorali esaurite e il sistema in panne: caos al seggio elettorale

A causa di un problema del sistema, i cittadini di Torre del Greco potranno oggi recarsi al seggio elettorale con una scheda esaurita o non aggiornata

Un guasto verificatosi al server del centro elaborazione dati del Comune di Torre del Greco, ha creato un vero e proprio caos elettorale nella cittadina della provincia di Napoli. Secondo un’ordinanza del sindaco, che ha provato a mettere una pezza all’imbarazzante situazione, i cittadini potranno oggi, in via del tutto eccezionale, recarsi al seggio con una scheda elettorale esaurita o non aggiornata.

Napoli, elezioni 25 settembre: il sistema del Comune va in panne

Nell’Election Day del 25 settembre, a Torre del Greco non tutto è andato secondo i piani. Gli uffici del Comune della città, questa mattina, sono stati presi d’assalto da molti cittadini che necessitavano di rinnnovare il proprio certificato elettorale, ma i computer sono andati in panne. Per questo motivo non è stato possibile fornire alcun duplicato, rendendo, di fatto, per i cittadini impossibile accedere ai seggi.

La decisione del sindaco di Torre del Greco: cosa sta succedendo ai seggi

Per questo motivo il sindaco della città ha dichiarato che: “A causa di un non funzionamento del server in uso presso questo Comune, in via del tutto eccezionale e solo per queste elezioni, al fine di consentire a tutti l’esercizio del diritto di voto, viene chiesto ai presidenti di seggio di consentire l’esercizio del diritto di voto ai cittadini, presenti nelle liste elettorali della sezione di competenza, seppure in possesso di tessera elettorale con sezione non aggiornata.” Pertanto i cittadini potranno comunque votare: il timbro delle elzioni verrà posto su uno spazio bianco della tessera elettorale esaurita.