Sette tifosi italiani sono stati arrestati a Napoli nella notte in seguito agli scontri avvenuti dopo il match di UCL contro l’Eintracht.

Scontri tra tifosi a Napoli: sette arresti

Un’altra serata da sogno per il Napoli, che ha dominato contro l’Eintracht, con un passivo di 3 a 0, e ha staccato il pass per i quarti di finale di Uefa Champions League.

Dopo la partita, però, c’è stato il caos. Sette tifosi napoletani sono stati arrestati nel corso della notte per gli scontri con le forze di polizia che si sono verificati dopo il match. Si tratta, secondo quanto si apprende, di una prima tranche di arresti, e il numero potrebbe crescere nelle prossime ore.

Quattro arresti, di cui uno in flagranza, sono stati notificati per i tafferugli verificatisi ieri sera sul lungomare della città, nei pressi dell’hotel dove alloggiavano gli ultras tedeschi. Altri tre, avvenuti in seguito, sono stati notificati per gli scontri successi nel pomeriggio in piazza del Gesù.

Le misure di sicurezza per scortare i tifosi tedeschi

Nel frattempo, alle prime luci di questa mattina, i tifosi tedeschi che hanno alloggiato presso l’hotel Continental del lungomare della città, sono stati scortati con dei bus all’aeroporto.

Ad andare via sono stati circa in 300, perché un primo gruppo di altri 300 ha lasciato il capoluogo campano già nella notte.