Napoli, tifoso accoltellato davanti allo stadio: "Ho creduto di morire"

Il tifoso del Napoli che è stato accoltellato fuori dallo stadio Maradona domenica scorsa ha raccontato la sua terribile eperienza. Gianpaolo sperava di poter festeggiare lo scudetto insieme ai suoi compagni di tifo, ma è stato aggredito dopo una lite in strada.

Napoli, tifoso accoltellato davanti allo stadio: “Pensavo di morire”

Gianpaolo è originario di Casalnuovo, ma da tanto tempo vive nelle Marche. Per Napoli-Salernitana, però, ha deciso di fare ritorno nel capoluogo campano speranzoso di poter festeggiare la vittoria della Serie A da parte degli azzurri. Quel giorno, però, l’uomo è stato accoltellato al petto proprio fuori dallo stadio Maradona in seguito ad una lite per la viabilità.

Il racconto di Gianpaolo

“Ho avuto paura di morire, in pochi minuti mi è passata tutta la vita davanti agli occhi. Ho pensato a mio figlio e alla mia famiglia e per mano di un folle violento avrei potuto non vederli più. Sono andato a Napoli per festeggiare e mi sono imbattuto in una esperienza terrificante” – ha spiegato Gianpaolo al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Il deputato, poi, ha concluso spiegando come è finita la vicenda e cosa si dovrebbe fare per evitare che risucceda qualcosa di simile in futuro: “Una giornata festa che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Piena solidarietà alla vittima che per fortuna si è salvata anche grazie al pronto intervento del personale medico. È sempre difficile in termini di sicurezza gestire numeri enormi di persone in movimento. In aggiunta a tutto il lavoro fatto dalle forze dell’ordine, è necessario prevedere maggiori controlli tra la folla assiepata per strada per la festa della prossima settimana, visto l’uso sconsiderato della violenza. È bene che agenti in borghese si mescolino, nei punti nevralgici, tra le decine di migliaia di persone per fronteggiare le pretese e l’arroganza dei violenti che non mancano mai e possono realmente rappresentare forti rischi per la sicurezza delle persone perbene.”