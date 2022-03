Un manifesto in cui si parla di Padre Pio fa infuriare un sindacalista dei Forza Italia. Accade a Napoli.

Nella VII municipalità di Napoli è comparso un manifesto che doveva essere goliardico, ma è risultato essere blasfemo. Il testo richiama ai miracoli di Padre Pio.

Polemica a Napoli per un manifesto che richiama ai miracoli di Padre Pio

L’ufficio in questione è quello dell’anagrafe del quartiere Secondigliano, a Napoli.

Il manifesto affisso recita: “Qui si fanno miracoli di Padre Pio“. La frase non è piaciuta a Giuseppe Alviti, un sindacalista di Forza Italia. La sua risposta allo strisione è stata: “Sebbene notiamo la vena sarcastica dello scritto non possiamo non notare oltre lo spreco di carta intestata del Comune (fotocopiate o non) la presa in giro su un credo e fede religiosa nominando un Santo proclamato con vivo amore dei suoi fedeli.

Chiediamo congiuntamente al Sindaco di Napoli Manfredi e al presidente della VII Municipalità la rimozione dello scritto con le dovute scuse”.

La municipalità VII si scusa per l’accaduto

All’intervento di Alviti ha risposto Antonio Toriano, presidente della Municipalità VII di Napoli, che si è scusato per l’accaduto ai microfoni di Napoli Today: “Condanniamo la vena sarcastica e blasfema dell’autore del gesto oltretutto con spreco di carta comunale, chiamerò personalmente il Direttore, responsabile degli impianti e del personale, per prendere i provvedimenti dovuti”.

Adesso sarà caccia all’uomo per capire chi è stato a realizzare questo manifesto. La polemica, oltre ad essere di natura religiosa, potrebbe essere anche di natura ambientale visto che è stato citato lo spreco di carta.