Napoli, un muro blocca strada e ambulanza: il paziente muore

A Napoli un muro blocca strada e ambulanza: il paziente in attesa di soccorsi muore.

Da quanto si apprende gli operatori del 118 hanno provato a raggiungerlo a piedi ma è stato troppo tardi. I media e i social spiegano che l’ambulanza in questione è stata bloccata da una strada murata a Capodimonte. La denuncia arriva da Carlo Restaino, consigliere di Europa Verde alla III Municipalità: “La famiglia sporgerà denuncia”.

Un muro blocca strada e ambulanza

“Da mesi i residenti segnalano che la chiusura di via Morisani, inaccessibile da tre anni, rende molte abitazioni irraggiungibili.

Anche le ambulanze che arrivano dall’Ospedale San Gennaro sono costrette a fermarsi davanti al muro di via Morisani. Ha perso la vita un 67enne colto da malore in casa, l’ambulanza bloccata dal muro ha ritardato l’arrivo dei sanitari che, hanno fatto più di quanto gli toccasse. Con l’aiuto dei parenti del paziente e dei residenti, scesi dall’ambulanza, hanno raggiunto a piedi il soggetto colpito da malore che purtroppo non ce l’ha fatta”.

“Con i tempi giusti si sarebbe salvato?”

Gli ha fatto eco sui social Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra: “Inevitabile chiedersi ‘Se si fosse arrivati in tempo il paziente sarebbe stato salvato?’ Non lo sapremo mai. Inconvenienti del genere sconcertano e non dovrebbero verificarsi. La strada è chiusa da tre anni, come è possibile che i mezzi di soccorso come le ambulanze non abbiano le mappe aggiornate?”.