Napoli, una donna è stata ferita con l’acido dopo una lite con una conoscente

Brutto episodio di cronaca è accaduto a Napoli, una donna è stata ferita con l'acido durante una lite con una conoscente: si indaga

Brutto episodio di cronaca è accaduto a Napoli, una donna è stata ferita con l’acido durante una lite con una conoscente: sono partite le indagini dei carabinieri.

Napoli, donna ferita con l’acido dopo una lite con una conoscente: il litigio

È accaduto nella tarda serata di ieri, 25 dicembre, a Napoli. Una donna è stata gravemente ferita con l’acido durante un litigio con una sua conoscente. La donna è stata colpita dal liquido sul petto, sulla bocca e sugli occhi. Si trova attualmente all’ospedale Vecchio Pellegrini.

Napoli, donna ferita con l’acido dopo una lite con una conoscente: le indagini

La donna di origini nigeriane è stata colpita dall’acido mentre si trovava nel suo quartiere a Forcella.

I carabinieri stanno attualmente indagando sull’identità della responsabile.

Napoli, donna ferita con l’acido dopo una lite con una conoscente: le sue condizioni

La donna non è in pericolo di vita, è rimasta cosciente, ma è stata trattenuta in ospedale per alcune visite specialistiche. Sarà dimessa nei prossimi giorni.