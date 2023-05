Una scuola del quartiere napoletano Pianura sarà intitolata ad una vittima innocente di camorra finita per sbaglio in un agguato di fuoco. La cerimonia si terrà domani 16 maggio 2023 in orario scolastico.

Napoli, una scuola di Pianura sarà intitolata ad una vittima di camorra

Ad aprire e chiudere la cerimonia di intitolazione della scuola ad una vittima di camorra sarà la preside Mariaroberta Gregorini. Tra i presenti, oltre agli alunni e ai docenti dell’istituto, vi saranno anche i familiari della vittima, per le precisione la figlia e la sorella. La giovane donna uccisa dalla camorra era Palma Scamardella, nota come Palmina, la figlia è Emanuela Sannino, la sorella è Maria Scamardella.

La cerimonia si terrà alle ore 11.45 presso l’Istituto Comprensivo “Don Giustino Russolillo”, sito in via Evangelista Torricelli a Napoli, nel quartiere Pianura.

Chi è la donna uccisa dal camorra nel 1994

La storia dell’agguato di camorra ai danni di Palma Scamardella è stato raccontato dalla pagina ufficiale di Libera, associazione contro le mafie. La donna è stata uccisa il 12 dicembre 1994 nel suo quartiere, Pianura. L’obiettivo della sparatoria però non era lei, ma un tale Domenico Di Fusco, affiliato ad un clan rivale a quello dei due killer che aprirono il fuoco.